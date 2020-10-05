Ребенок играл на газоне возле поливалки, а потом у него диагностировали первичный амебный менингоэнцефалит.

В Хьюстоне, что находится в американском штате Техас, шестилетний мальчик умер, заразившись редкой смертельной инфекцией во двое собственного дома. Ребенок, как пишет Mirror, постоянно играл на газоне у дома, и все было хорошо, пока в конце августа ему не стало плохо.

Состояние мальчика стремительно ухудшалось и врачи обнаружили у него первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ). Это довольно редкая инфекционная болезнь, которая возникает при заражении амебами. Чаще всего это происходит, если зараженная вода попала в нос. Так, вероятно и произошло с ребенком — на газоне были поливалки с водой из городского водопровода.

Самое страшное, что ПАМ почти всегда заканчивается смертью пациента, особенно, если речь о маленьком ребенке. Мальчик умер в больнице 8 сентября, а после его смерти специалисты нашил амеб в пресной воде, в том числе в озерах близ Хьюстона.

Местных жителей попросили не пить воду и не пользоваться ею нигде, кроме как для набора бочка в туалете. Амебы живут в теплой воде и могут выживать даже в недостаточно хлорированном бассейне, а также в водопроводной воде, если она плохо очищена. Заражение происходит в основном через проглатывание воды или повреждения кожи. Амебы вызывают сильную бактериальную инфекцию, которая может привести к смерти пациента буквально за несколько дней. Особенно опасна загрязненная простейшими вода для детей, пожилых людей и всех, чей иммунитет ослаблен.

Недавно амебы подхватил пожилой житель США. К тому времени, как ему поставили диагноз, инфекция уже почти уничтожила его мозг.