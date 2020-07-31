Общество охраны дикой природы, в управлении которого находится зоопарк Бронкса, извинилось за то, что в 1906 году на протяжении нескольких дней в обезьяннике в качестве экспоната выставлялся африканец.

«Мы приносим свои извинения за обращение с молодым жителем центральной Африки, представителем народа мбути из нынешней Демократической республики Конго и осуждаем это», — говорится в сообщении организации.

Как отмечается в заявлении, в 1906 году представители зоопарка во главе с директором Уильямом Хорнадеем поместили молодого африканца по имени Ота Бенга на обзор в обезьяннике. Через несколько дней после этого, когда темнокожие священники выразили свое возмущение этим «позорным инцидентом», молодого человека направили в приют. Десять лет спустя, как отмечает организация, «лишенный человеческих качеств, неспособный вернуться домой, Ота Бенга трагически покончил с собой».

В 2012 году, как сообщала газета New York Times, обезьянник, в котором выставлялся африканец, был закрыт. Описывая эпизод с Бенга, газета пишет, что «публике очень нравился «новый экспонат» зоопарка в 1906 году», «мало кто высказывал возражения против того, чтобы наблюдать за человеком в клетке с обезьянами в качестве компаньона». Газета подчеркивает, что этот эпизод «продолжает оставаться прекрасной иллюстрацией расизма, охватившего Нью-Йорк в то время».