Гражданин Сингапура признал себя в США виновным в действиях в качестве нелегального агента китайской разведки, сообщается в пресс-релизе министерства юстиции США.

Чжун Вэй Ео, известный также как Диксон Ео, признал себя в пятницу виновным по одному пункту обвинения в том, что действовал на территории Соединенных Штатов в качестве нелегального агента иностранной державы.

«Китайское правительство использует спектр двуличия для получения конфиденциальной информации от ничего не подозревающих американцев. Ео занимал центральное место в одной из таких схем, используя сайты по установлению карьерных контактов и поддельную консалтинговую фирму, чтобы заманить американцев, которые могут представлять интерес для китайского правительства», — приводятся в релизе слова помощника генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джона Демерса.

В пресс-релизе отмечается, что сингапурец не только предоставил ценную информацию китайской разведке, но и завербовал других. Ео якобы по указанию оперативных сотрудников разведки Китая нацеливался на сотрудников американского правительства и военного офицера для получения информации для правительства КНР. Он признал, что создал поддельную консалтинговую компанию и искал восприимчивых людей, которые были уязвимы для вербовки.

Сообщается, что гражданин Сингапура начал работать с китайскими разведывательными органами еще в 2015 году. В 2018 году он создал поддельную фирму, которая использовала то же название, что и известная консалтинговая компания, которая налаживает связи с общественностью и правительством, а затем размещал объявления о вакансиях под именем этой компании. 90% полученных резюме принадлежали американским военным и государственным служащим с допуском к секретным документам. Представляющие интерес резюме он передавал одному из китайских сотрудников разведывательных служб.

Он также пользовался профессиональным сайтом, посвященным карьере и трудоустройству, чтобы найти людей, у которых мог бы быть доступ к ценной информации.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.