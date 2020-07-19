Министр торговли США Уилбур Росс попал в больницу в штате Нью-Йорк в субботу, его госпитализация не связана с коронавирусом нового типа, сообщает телеканал Fox со ссылкой на представителя ведомства.

«Министр Росс был доставлен в больницу в связи с незначительными проблемами, не связанными с коронавирусом. Он в порядке, мы ожидаем, что вскоре он будет выписан», — комментирует представитель министерства госпитализацию 82-летнего Росса.

Источники сообщили телеканалу, что в пятницу американский министр торговли чувствовал себя плохо.