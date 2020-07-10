Алексей Богдановский. Пол Эриксон, который ранее имел близкие отношения с осужденной в США россиянкой Марией Бутиной, получил 7 лет тюрьмы, говорится в приговоре суда.

Кроме того, Эриксон должен будет провести 3 года под надзором правоохранительных органов.

Ранее офис федерального прокурора по штату Южная Дакота сообщил, что Эриксон обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Обвинения 56-летнему американцу были предъявлены 5 февраля 2019 года. Эриксону вменяли 11 преступных эпизодов, максимальный срок по ним — до 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, а также штраф до 250-500 тысяч долларов.

В обвинительном заключении говорится, что с 1996 года до августа 2018 года Эриксон занимался привлечением средств инвесторов, давая им ложные обещания. Среди проектов, в которые Эриксон призывал вложить деньги, — инвалидное кресло-туалет, строительство домов престарелых и проекты в области недвижимости в Северной Дакоте. Обвинения не имеют отношения к делу Бутиной.

Эриксон признал вину по двум эпизодам и согласился выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Кроме того, к соглашению о признании вины прилагается секретное дополнение, которое закрыто для прочтения в общедоступной базе данных.

Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Она признала себя виновной, иначе ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года она была освобождена и депортирована в Россию.