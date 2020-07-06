Два небольших самолета столкнулись в небе над озером Кер-д’Ален в американском штате Айдахо, на их борту могли находиться восемь человек, сообщает офис шерифа округа Кутенай.

Самолеты после столкновения упали в воду, обломки удалось обнаружить только при помощи гидролокатора на глубине более 38 метров.

Из воды извлекли тела двух погибших. «По предварительным данным, на борту обоих самолетов было восемь пассажиров и членов экипажа, но эта информация еще проверяется. Есть основания считать, что выживших нет», — говорится в заявлении офиса шерифа в Facebook.

Полиция не уточняет, самолеты каких моделей столкнулись. На месте работают пожарные, береговая охрана США и морские спасательные отряды. Офис шерифа уведомил о происшествии Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB), который займется расследованием этого дела.