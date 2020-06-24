Временное продление СНВ-3 возможно при условии признания, что концепция двустороннего соглашения без Китая не работает, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы правда хорошо понимаем точку зрения ряда сотрудников по СНВ-3 и как они видят его место в международной системе. Но наша позиция такова, что, конечно, продление СНВ-3 на какое-то время возможно, но только при условии признания, что устаревшая конструкция двустороннего соглашения времен холодной войны, которая была решением только для двух стран, не работает в мире, где третья сторона, в этом случае Китай, стремительно наращивает потенциал», — сказал он в ходе телефонного брифинга.

По его словам, США стремятся избежать трехсторонней гонки ядерных вооружений и лучшим способом сделать это является заключение трехстороннего соглашения с участием Китая. Биллингсли добавил, что Вашингтон будет добиваться единогласной поддержки этого со стороны НАТО.