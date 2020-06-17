Посмотрите на эту «бандитскую» морду.

В штате Вирджиния (США) полицейских вызвали, чтобы задержать необычного «преступника» — аллигаторовую черепаху, пишет UPI.

Никаких нарушений за зверем не числится. Делами блуждающих зверей, не характерных для этой местности, занимается специальное подразделение по охране диких животных. Сотрудники отлавливают зверей и передают их специалистам, чтобы установить их происхождение.

Пойманную черепаху окрестили Лордом Фэрфаксом (в честь округа, в котором ее обнаружили). Эксперты предполагают, что Фэрфакс был домашней черепахой, возможно, выведенной в неволе. Он мог сбежать сам, либо его выкинули недобросовестные хозяева.