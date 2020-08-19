Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 5,5 миллиона, скончались более 172 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число подтвержденных случаев заражения в США составляет 5 507 556, выздоровели почти 1,9 миллиона человек, скончались 172 511 пациентов с COVID-19.

Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 22,2 миллиона человек, число смертельных исходов превысило 783 тысячи, выздоровели свыше 14,1 миллиона.