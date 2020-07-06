Число жертв COVID-19 в США превысило 130 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Согласно информации университета, за все время в США зафиксировали 2 897 613 случаев заражения и 130 007 летальных исходов. Отмечается, что свыше 906 тысяч человек выздоровели.

Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 11,4 миллиона человек, умерли свыше 535 тысяч.