Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в США превысило 140 тысяч, заразились свыше 3,7 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, после заражения коронавирусом в Соединенных Штатах скончались 140 105 пациентов, за все время заразились 3 707 023 человека.

Во всем мире, как сообщает университет, зафиксировали 14 231 248 случаев заражения с начала эпидемии и более 601 тысячи летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.