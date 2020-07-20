Прокурор округа Сент-Луис в Миссури Ким Гарднер заявила агентству Ассошиэйтед Пресс, что завела дела на пару, направившую оружие на протестующих.

Марк и Патришиа Макклоски обвиняются в незаконном применении оружия и в нападении четвертой, наименее значительной, степени.

«В городе Сент-Луисе незаконно размахивать оружием в угрожающей манере», — заявила прокурор.

Инцидент произошел 28 июня и получил широкую огласку в интернете после того, как президент Дональд Трамп ретвитнул видео инцидента. На видео видно, что жители Сент-Луиса в Миссури Марк Маклоски и его жена Патришиа направляют на толпу протестующих автомат и пистолет. Протестующие направлялись к дому губернатора штата, который проживает поблизости.

Действия пары подверглись широкому осуждению в интернете. Марк Маклоски заявил, что опасался за свою жизнь после того, как толпа разбила ворота частного квартала и ворвалась на его улицу.

Массовые протесты и беспорядки прошли в США в конце мая — начале июня после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. В ряде городов имели место массовые поджоги и грабежи. Президент Трамп пообещал ответить силой на грабежи, за что его резко раскритиковали демократы и протестующие.