Правительство США выплатило более 1,4 миллиарда долларов «мертвым душам» в качестве компенсаций на фоне распространения коронавируса нового типа, свидетельствует опубликованный в четверг доклад управления по подотчетности правительства.

«Согласно главному инспектору министерства финансов по налогам, по состоянию на 30 апреля почти 1,1 миллиона платежей общей суммой 1,4 миллиарда долларов были направлены умершим», — говорится в докладе.

Его авторы отмечают, что «налоговое управление и министерство финансов «быстро взялись за рассылку 160,4 миллиона платежей в размере 269 миллиардов долларов», но «столкнулись со сложностями при доставке платежей и дополнительными рисками в отношении платежей тем, кто не должен был их получить – умершим или мошенникам».

Авторы доклада выяснили, что из-за спешки отправители компенсаций на первом этапе не сопоставляли данные о потенциальных получателях с базой регистрации умерших, кроме того, юристы налоговой службы не нашли юридических оснований отказа в компенсации тем, кто подал налоговую декларацию в 2018 и 2019 годах, но с тех пор скончался.

В свете произошедших ошибок управление рекомендует налоговой службе «найти недорогие пути оповещения о способе возврата неправильно полученных платежей».

Как сообщает телеканал NBC, ранее родственники сообщали о получении компенсаций за коронавирус на имя скончавшихся членов семьи.

Конгресс США с началом пандемии коронавируса в марте принял пакет экономической помощи в размере 2 триллионов долларов пострадавшим американцам и американским компаниям.