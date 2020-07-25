Баскетболистки «Нью-Йорк Либерти» и «Сиэтл Сторм» в знак протеста против расового неравенства покинули площадку во время исполнения гимна США перед матчем открытия сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), сообщает ESPN.

As the national anthem was played, the @nyliberty and @seattlestorm walked off the floor as part of the social justice initiative. pic.twitter.com/VihH5X3Yzh — ESPN (@espn) July 25, 2020

Отмечается, что перед встречей игроки почтили «моментом признания» память сотрудницы скорой помощи Бреонны Тейлор, которая была убита 13 марта сотрудниками полиции в своем доме в городе Луивилл, штат Кентукки.

«Я не хочу слышать гимн, не хочу стоять там. Это смешно, что справедливость и свобода просто не предлагаются всем одинаково, — сказала баскетболистка «Либерти» Лейшиа Кларендон. — Мы подумали, что было бы уместно сделать момент признания, а не минуту молчания, потому что мы никоим образом не молчим».

Также сообщается, что во второй игре сезоне между «Лос-Анджелес Спаркс» и «Финикс Меркури» игроки также ушли с площадки перед исполнением национального гимна.