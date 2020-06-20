Бывший чикагский бизнесмен пакистанского происхождения Тахаввур Рана, осужденный за поддержку террористических групп, был арестован в Лос-Анджелесе по запросу Индии о его экстрадиции, где ему предъявили обвинения в убийстве в связи с атакой на Мумбаи в 2008 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на прокуроров.

Ранее он был обвинен в связях с группой, стоящей за убийствами в Мумбаи, хотя прокуроры США не смогли доказать, что он оказывал непосредственную помощь в бесчинствах, которые длились четыре дня. Рана отбывал в США 14-летний срок заключения. На прошлой неделе он был досрочно освобожден из федеральной тюрьмы Лос-Анджелеса по причине слабого здоровья и из-за того, что заразился коронавирусом. Но он так и не вышел из тюрьмы до того, как его арестовали для экстрадиции в Индию, где его обвиняют в убийстве и тайном сговоре с целью убийства.

Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек. Теракт осложнил и без того непростые отношения между Индией и Пакистаном, имеющими друг к другу территориальные претензии.