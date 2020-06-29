Власти США задержали более 100 человек за участие в беспорядках и нанесение ущерба федеральной собственности, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Минюст задержал более ста анархистов за беспорядки и уничтожение федеральной собственности. Минюст также предъявил обвинения в федеральном суде четырем людям за попытку сбросить с постамента статую Эндрю Джексона в сквере Лафайет», — сказал она.

По словам Макинани, ФБР ведет расследование около 200 дел о внутреннем терроризме, а глава минюста генпрокурор Уильям Барр создал рабочую группу по борьбе с антигосударственным экстремизмом.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников на территории страны и пригрозил злоумышленникам 10 годами тюремного заключения.

По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.