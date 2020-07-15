Президент США Дональд Трамп пообещал в скором будущем подписать некий документ о действиях в сфере иммиграции.

«В очень недалеком будущем я подпишу новый документ о действиях в сфере иммиграции, очень больших действиях, основанных на выгоде. Я смогу сделать это на основе решения по DACA (программа, которая защищает от депортации около 700-800 тысяч нелегальных иммигрантов)», — сказал он в среду журналистам.

Трамп не сообщил деталей этого.

Предыдущая администрация Барака Обамы запустила программу DACA, которая позволяет этой категории иммигрантов получить защиту от депортации и временно жить и работать в США, но при этом не дает им права на постоянное законное проживание или гражданство.

Ранее Верховный суд США заявил, что администрация Трампа не имела права отменять программу DACA. В решении инстанции говорится, что отмена программы не была обоснована должным образом. Трамп заявил, что администрация скоро подаст обновленное обоснование о сворачивании программы.

Администрация Трампа добивается отмены программы. При этом Трамп не утверждает, что намерен депортировать нелегальных иммигрантов, попавших в США детьми. По его словам, проблему нужно решать в рамках широкой реформы иммиграции, которая в корне изменит ее принципы и установит приоритет для иммигрантов, полезных или необходимых стране, а не для родственников уже существующих иммигрантов, как сейчас. Однако демократы в конгрессе не намерены рассматривать подобную реформу.