Сначала она долго кружила вокруг лодки.

В штате Мэриленд (США) большая белая акула, которая в народе получила прозвище Акула-людоед, украла у рыбаков улов, сообщает Mirror.

Сначала акула долго кружила около лодки, подбираясь все ближе и ближе. В конце концов она подобралась к сетям, которые находились за бортом. В них был улов рыбаков. Судя по кадрам, отобрать добычу у людей ей не составило труда.

В то время пока акула готовилась к нападению, люди на борту снимали ее на камеры и решали, что с этой ситуацией делать. Один из членов экипажа за кадром сказал: «Давайте не позволим ей ничего забрать». Другой поражается размерам акулы, говоря, что она не влезает в кадр на его смартфоне. Когда она вплотную подплыла к судну, мужчины начали тараторить: «Только не кусай лодку, не кусай лодку». Акула схватила свой куш и уплыла.