Большое дерево во время бури упало на гараж в американском штате Мэриленд: пострадали 19 человек, один из них находится в критическом состоянии, сообщает местная пожарная служба.

Отмечается, что в гараже в населенном пункте Пасадена в момент падения дерева было более 20 человек. Шестеро из них не смогли сами выбраться из-под завалов, их вызволили прибывшие на место ЧП пожарные.

«Отправлено (в больницы – ред.) 19 пациентов — 17 взрослых, два ребенка. Один в критическом состоянии, пятеро получили серьезные ранения, 13 – легкие, всех перевезли в пять местных больниц», — говорится в заявлении пожарных округа Анн-Арандел в Twitter.

Местное издание Capital Gazette пишет, что большая компания отмечала день рождения одного из детей, они укрылись в гараже, когда началась буря, уточнил представитель пожарных Расс Дэвис.