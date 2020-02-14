СПОРТ

В спринте на чемпионате мира по биатлону победила норвежка Рейселанд

23:09 14/02/2020

В спинтерской гонке на чемпионате мира по биатлону победу одержала Марте Рейселанд. Участница из России заняла 21 место, сообщает «Газета.Ru».

Норвежская биатлонистка преодолела дистанцию за 21 минуту 13,1 секунды, она допустила один промах. На втором месте оказалась Сюзан Данкли из США (+6,8; 0 промахов), а третье место досталось Луции Харватовой из Чехии (+21,3; 1). Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21 место (+1.03,6; 3).

Ранее сообщалось, что команда Норвегии выиграла в смешанной эстафетной гонке, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянском городе Антхольце. Россияне заняли шестую строчку.

Чемпионат мира по биатлону проходит в итальянском городе Антхольц-Антельсельве с 13 по 23 февраля.



