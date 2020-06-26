Заместитель председателя Высшего совета федерации регби России (ФРР) Кирилл Яшенков объявил о старте программы натурализации иностранных регбистов для участия в играх за национальную команду страны. По его словам, в списках кандидатов в сборную на сегодняшний день значится 45 иностранцев, сообщает пресс-служба ФРР.

С ними будут проведены переговоры, наиболее перспективных спортсменов планируется пригласить на осенние тренировочные сборы.

«Мы, конечно, намерены растить наших молодых игроков, но при этом не отказываемся от мирового опыта натурализации. В реестре натурализации сейчас порядка 45 игроков. На первый сбор, я уверен, будут вызваны новые регбисты, которые пока не играли за сборную. Не буду называть фамилии, но уточню, что в том числе речь идет об игроках из французского чемпионата, думаю, они смогут усилить конкуренцию в первой и второй линиях», — цитирует Яшенкова ТАСС.

Напомним, что осенью прошлого года сборная РФ во второй раз в своей истории участвовала в финальной стадии розыгрыша Кубка мира по регби и вновь не смогла выиграть ни одного матча на групповом этапе.

Обосновывая необходимость такой программы, Яшенков подчеркнул, что натурализация в спортивном мире применяется достаточно широко практически всеми странами и по многим видам спорта, регби не является исключением.

Программа будет реализовываться по трем направлениям. Прежде всего, это натурализация игроков с российскими корнями. Далее — иностранные легионеры, которые сейчас играют в российских клубах и для натурализации которых требуется уже менее пяти лет проживания в стране. Третье направление касается поиска молодых регбистов в традиционных регбийных странах, преимущественно Южного Полушария, которые не были заявлены за свои национальные сборные.

При этом вопрос натурализации лежит исключительно в правовой плоскости, он сложный и небыстрый, любая ошибка и неточность может поставить крест на судьбах целых поколений спортсменов, подчеркивает инициатор процесса.