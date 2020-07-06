Коронавирус, получивший наименование COVID-19, находился в спящем состоянии задолго до вспышки в китайском городе Ухань и проявился при стечении природных факторов. Такую точку зрения высказал старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон.

врач

По его мнению, COVID-19 находился в разных странах на протяжении некоторого времени. Например, ранее его следы нашли в пробах сточных вод из Барселоны, собранные в марте 2019 года, то есть за девять месяцев до вспышки в КНР. Также положительные результаты показали образцы, полученные в Турине и Милане в декабре 2019 года.

— Я думаю, что вирус уже был здесь, и под «здесь» я понимаю «везде». Возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды, — отметил ученый.

Он привел в пример пандемию испанки. С 1918 по 1920 год от нее скончались почти сто миллионов человек. При этом около 30% жителей Западного Самоа умерло от испанки, хотя они не имели контактов с внешним миром. Это можно объяснить только тем, что возбудители вируса не приходят из ниоткуда, они есть всегда, просто иногда их что-то активирует.

Возможно, вирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через сточные воды, подчеркнул эксперт.

Как считает глава Минздрава Михаил Мурашко, после пандемии коронавируса нового типа россияне смогут вернуться к полноценной жизни не раньше февраля.