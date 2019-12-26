Председатель Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я консерватор. В советское время был один выходной — 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше», — заявил Фадеев.

По словам главы СПЧ, он согласится с людьми, которые ответят, что они и так много работают за маленькую зарплату. При этом сдвигать страну в сторону все большего количества выходных — неправильно, отметил Фадеев. Он добавил, что Россию надо «сдвигать в сторону экономического роста и заметного роста доходов».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сделать 31 декабря выходным днем по всей стране логично. При этом глава государства усомнился, нужно ли принимать такое решение прямо сейчас, накануне Нового года.

В декабре сразу в нескольких регионах объявили 31 декабря выходным днем. Так, 8 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников спросил своих подписчиков в Instagram, надо ли делать 31 декабря выходным днем, и, получив 92 процента положительных голосов, издал соответствующее распоряжение. 3 декабря аналогичное решение принял губернатор Кировской области Игорь Васильев. В Крыму также перенесли рабочий день для государственных служащих с 31 декабря на 28 декабря. В Карачаево-Черкесии и Ленинградской области власти поступили аналогичным образом. Накануне к отдыхающим в последний день года регионам присоединилась Магаданская область.

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