Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) учредил стипендию имени бывшего президента университета, филолога Людмилы Вербицкой, которая ушла из жизни в прошлом году. На стипендию смогут претендовать студенты и аспиранты за высокие результаты в изучении русского языка, сообщается на сайте вуза.

«В соответствии с планом мероприятий по увековечению памяти президента СПбГУ Л. А. Вербицкой учреждена стипендия имени профессора Л. А. Вербицкой для студентов и аспирантов университета любых направлений обучения, продемонстрировавших высокие результаты в области изучения различных аспектов русского языка», — говорится в сообщении. Ранее также ученый совет СПбГУ принял решение присвоить кафедре общего языкознания имя Людмилы Вербицкой.

Вербицкая умерла 24 ноября 2019 года на 84-м году жизни.