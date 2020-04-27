В киностудии «Союзмультфильм» заявили, что были удивлены предложением японской компании обсудить продление контракта на использование образа Чебурашки. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили «Газете.ru» в пресс-службе российской студии.

«Контракт с японской компанией был прерван в 2018 году после визита ее представителей в Россию <…> Мы с интересом относимся к различным творческим подходам к образам легендарных героев и заинтересованы в их популяризации, однако мы считаем, что этот процесс должен проходить на законных и справедливых условиях», ― рассказали изданию.

В «Союзмультфильме» подчеркнули, что сотрудничество не должно ущемлять права сторон. Также в российской киностудии добавили, что только в такой «тональности» компании могут продолжить взаимодействие.

Ранее в этот день японская компания Cheburashka Project LLP заявила о готовности к переговорам с «Союзмультфильмом» об использовании прав на Чебурашку. Отмечалось, что для начала переговоров необходимо, чтобы российская компания официально обратилась с такой просьбой к Cheburashka Project LLP. При этом на данный момент такого обращения не поступало.

23 апреля стало известно, что японские мультипликаторы представили 3D-мультфильм о Чебурашке. Персонажи говорят на японском, но при помощи декораций и музыки воссоздана атмосфера оригинального советского мультфильма.

На следующий день в пресс-службе «Союзмультфильма» заявили о готовности к переговорам о продлении лицензирования права на использование Чебурашки. По словам председателя правления компании Юлианы Слащевой, действующее соглашение, заключенное 15 лет назад, является невыгодным, а между российской и японской стороной существуют серьезные разногласия касательно срока действия договора и его условий.