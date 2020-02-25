Глава Союза женщин России и сенатор Екатерина Лахова прокомментировала слова председателя Екатеринбургской гордумы Игоря Володина о том, что женщинам-полицейским будет трудно догонять преступников, особенно в юбках.

Высказывание спикера прозвучало на заседании местных властей. Володин отметил, что в местном юридическом институте половину учащихся составляют девушки. Он заявил, что не против освоения женским полом данной профессии, но усомнился в их возможности нести службу наравне с мужчинами.

Лахова назвала такую оценку необъективной. По её словам, женщины могут всё, в отличие от мужчин. Как и в любой профессии, хорошими полицейскими могут быть и мужчины, и женщины.

Если женщина идёт в полицию или в какие-то виды войск, то она обычно подготовлена спортивно, — цитирует сенатора радио «Говорит Москва».

Лахова добавила, что отношение к женщинам, работающим в силовых структурах, изменится, когда в СМИ будет больше появляться положительных примеров.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудница конной полиции из России привлекла внимание пользователей соцсетей в Японии. Они отметили красоту и элегантность девушки. Многие японцы даже выразили желание отправиться в Россию и нарушить закон ради встречи с ней.

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