В Союзе садоводов рассказали, появится ли в России закон, предусматривающий патентную систему налогообложения для граждан, занимающихся растениеводством и животноводством и как он будет работать. Об этом сообщает «Российская газета» в четверг, 30 января.

Несколько дней назад Госдума одобрила в третьем чтении закон, который фермеры окрестили «налогом на огород». В то время как этот документ предлагает использование патентной системы.

«Приобретение патента — дело сугубо добровольное, это никакая не обязаловка. Патенты могут заинтересовать предпринимателей, которые ведут сельское хозяйство на больших участках и используют труд наемных работников. Тем же, кто реализует излишки продукции своего сельского приусадебного сада и огорода, покупать патент не нужно. И уж тем более, это не касается владельцев дачных соток в садоводческих товариществах», — успокоил депутат Госдумы России Олег Валенчук.

Отмечается, что предприниматели, которые приобретают патенты должны соответствовать нескольким условиям.

Во-первых, они обязаны работать в сфере розничной торговли или общественного питания. Во-вторых, у бизнесмена не может быть больше 15 наемных работников, а его доход не должен превышать 60 млн в год.

Налог с патента — разный. Если по куплен на 6-12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента — в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости — в оставшийся срок действия. Единожды налог уплачивается если срок действия патента не превышает 6 месяцев.

17 октября в России упростили порядок взыскания долго с дачников. Садовым товариществам достаточно получить приказ в мировом суде, который нужно будет подкрепить к заявлению в банк и деньги должника спишутся с его счета или карты.

5 августа социологи назвали число дачников в России. Оказалось, что более 60% россиян летом регулярно бывают на даче.