Состояние художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, которая была доставлена в столичную Боткинскую больницу, оценивается врачами как стабильное. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте театра во вторник.

«Дорогие друзья, зрители «Современника». 23 декабря художественный руководитель театра Галина Борисовна Волчек была госпитализирована в больницу в связи с легочным заболеванием, которое требует лечения в стационаре. По словам врачей, ситуация стабильная», — говорится в сообщении.

В театре надеются, что вскоре Волчек сможет вернуться к руководству.

«Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе. Ждем этого вместе с вами. Спасибо за поддержку», — отмечается на сайте.

Ранее источник сообщил ТАСС, что Галина Волчек подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Галине Волчек 86 лет. Она родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955 году окончила Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. Горького (ныне — Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. Чехова). В Школе-студии МХАТ училась на курсе заслуженного артиста РСФСР Александра Карева.

Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы приняла участие в создании театральной студии, положившей начало Московскому театру «Современник». В 1972 году, два года спустя после ухода из «Современника» Ефремова, Волчек была выбрана труппой худруком этого театра.

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