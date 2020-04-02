Законопроект об упрощенной процедуре банкротства граждан готовится в России. Об этом в четверг на заседании Совета Федерации заявил сенатор Николай Журавлев.

«У нас готовится еще один закон антикризисный по упрощенному банкротству граждан», — сказал Журавлев.

Накануне, 1 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти сделают бесплатной процедуру банкротства для физических лиц. Людям просто нужно будет разместить самостоятельно или через МФЦ информацию о себе в Федеральном реестре сведений о банкротстве.

В качестве еще одной меры экономической поддержки на фоне ситуации с SARS-CoV-2 Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса в России.

Кроме того, Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей для борьбы с последствиями распространения коронавируса в стране.

Вместе с тем еще в марте была создана комиссия по повышению устойчивости экономики России в условиях распространения COVID-19. Первый зампред правительства Андрей Белоусов возглавил данную структуру.

Вирус, получивший название SARS-CoV-2, начал распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года. По данным на 2 апреля, в России зарегистрировано 3548 случаев заражения в 76 регионах, умерли 30 человек. Число заразившихся в мире — 959 тыс. человек, умерли 49 тыс.

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