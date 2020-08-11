Продолжающиеся в Минске и других белорусских городах акции протеста срежиссированы западными странами, в том числе США, для раскачивания внутренней ситуации в Белоруссии, заявил Mpravda.com сенатор Олег Мельниченко.

В понедельник он вернулся из Минска, где в качестве координатора группы МПА СНГ наблюдал за ходом выборов президента Белоруссии.

«Все эти беспорядки в Минске вызваны технологиями, которые применяют наши зарубежные коллеги для раскачивания внутриполитической ситуации в Белоруссии. Без США, в том числе, здесь не обошлось, конечно», — сказал Мельниченко.

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

В воскресенье и понедельник в ряде городов Белоруссии прошли массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.