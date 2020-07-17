Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Говорит Москва» назвал новую ракету, об испытаниях которой рассказал Пентагон, обычной.

Он пояснил, для США подобная ракета является новинкой, а Россия «идет впереди». Кроме того, по мнению сенатора, не обошлось и без пиара и преувеличения — это характерно для американских военных.

«Ну а что нас пугать этим? Мы идем дальше, мы занимаемся испытанием ракет, которые могут сбивать гиперзвуковые ракеты, мы уже придумали противоядие. И делается это исключительно в целях обеспечения своей безопасности, без каких-либо захватнических целей, наступательных целей», — пояснил Джабаров.

Он также выразил сомнение относительно характеристик ракеты, по его мнению, США сделали ее слишком быстро. Однако Джабаров предложил подождать развития событий.

«Нам главное обеспечить безопасность своей страны, все остальное не важно», — подытожил сенатор.

В мае президент США Дональд Трамп рассказал о начале создания «супер-пупер-ракеты», которая в 17 раз быстрее, чем «любая другая быстрая ракета».

Позднее в июне он распорядился задействовать закон об оборонном производстве — он применяется в условиях войны или ЧС для срочной реализации программ в области гиперзвуковых и космических технологий.

Накануне Пентагон подтвердил, что во время испытаний в марте гиперзвуковой ракеты, о которой говорил Трамп, скорость превышала скорость звука в 18 раз.