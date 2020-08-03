Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал решение польского антимонопольного регулятора UOKiK оштрафовать «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении «Северного потока — 2» примером недобросовестной конкуренцией и попыткой сорвать строительство трубопровода.

"Вообще непонятно, с какого перепуга Польша, которая вообще не имеет отношения к "Газпрому" и "Северному потоку — 2", поскольку он не проходит в её территориальных водах, предъявляет претензии", — добавил Джабаров.

UOKiK оштрафовал российский «Газпром» на 213 миллионов злотых из-за несотрудничества в деле по «Северному потоку — 2».

Представители регулятора пояснили, что расследование касается создания консорциума, финансирующего строительство газопровода, без согласия председателя регулятора. В ведомстве отметили, что обращались за документами к «Газпрому», однако тот отказался предоставить информацию.