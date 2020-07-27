Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в ходе выступления на пресс-конференции НСН на тему «Девальвация рубля: мифы и реальность».

«Известная фраза «А вы, друзья, как ни садитесь…», в полной мере относится и к деноминации. Как бы мы в стране не определяли размерность знаков, которые находятся на купюрах, покупательная способность этой валюты никак не меняется. Деноминация применяется просто для удобства денежного обращения», — отметил он.

Ранее о том, что отмена нескольких нулей придаст веса рублю, заявлял политик Владимир Жириновский.

По мнению Калашникова, никаких экономических оснований для изменения курса рубля не существует — он определяется спекулятивно.