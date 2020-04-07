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Указ президента России о нерабочем периоде предполагает мораторий на увольнения, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По словам сенатора, увольнение во время вынужденных выходных дней легко будет оспорить.

«Мораторий [на увольнения] и так есть, потому что сейчас объявлен период, по которому нерабочие дни оплачиваются, это следует из указа президента. Конечно, это [увольнения из-за объявленного нерабочего периода] вообще форс-мажор. Это вещь, которая очень легко оспаривается людьми, которые будут подвергнуты такого рода увольнению», — сказал он ТАСС.

Рязанский предложил гражданам, уволенным в связи с нерабочими днями, обращаться в трудовую инспекцию, а работодателей призвал искать другие выходы из ситуации.

Ранее Общероссийское общественное движение «Сильная Россия» обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести мораторий на увольнение сотрудников до конца нерабочего периода.

Как сообщал «Рамблер», 2 апреля президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к гражданам страны и объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.

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