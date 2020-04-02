Министерство финансов России прорабатывает законопроект, который разрешит использование денатурированного спирта для производства антисептиков без лицензии. Об этом в четверг, 2 апреля, рассказал член Совета Федерации Сергей Рябухин.

«Сейчас связались с Росспиртпромом, на их складах находится 900 тыс. декалитров спирта, кроме того, ранее был конфискован 21 млн декалитров», — цитирует его «РИА Новости».

Законопроект готовится в целях борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает инфекционное заболевание COVID-19.

Предложение о разрешении производства медицинских масок и антисептиков без лицензии высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 31 марта. Перед этим 25 марта она проинформировала президента России Владимир Путина о дефиците этих медицинских изделий.

По последним данным оперативного штаба, в России подтверждено 3548 случаев заболевания коронавирусом, 30 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.