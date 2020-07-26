Декларируя тезис о безальтернативности минских соглашений, президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы их не выполнять, это путь в тупик, заявил Mpravda.com в воскресенье член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Зеленский в воскресенье позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, обсуждалось урегулирование в Донбассе. Как сообщала пресс-служба Кремля, президент России в разговоре отметил, что озвученная Зеленским позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти подтверждение в реальных действиях Киева.

«Сам факт звонка Путину говорит о том, что Зеленский нуждается в поддержке своей позиции. Но она неконструктивна. Декларировать безальтернативность минских соглашений и при этом делать все, чтобы их не выполнять — это путь в тупик. О чем и дал понять Зеленскому российский президент», — сказал сенатор.

По мнению Морозова, Зеленский делает все, чтобы не выполнять условия Минска-2. «И это читается в каждом его действии», — заключил политик.