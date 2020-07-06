Новые санкции Великобритании против России являются очередной политической ошибкой Лондона, заявила Mpravda.com сенатор Ольга Ковитиди.

Ранее Великобритания опубликовала свой «список Магнитского», в который вошли глава СК Александр Бастрыкин и другие представители правоохранительных органов РФ.

«Британия может очередной раз забить гол в свои ворота. Новый так называемый пост-брекзитовый режим санкций, избранный Лондоном в отношении России под предлогом надуманных нарушений прав человека, является очередной политической ошибкой Великобритании», — сказала Ковитиди.

По ее словам, «удушающие приемы» в политике опасны, поскольку могут вызвать ответные меры.

«Насколько нужно именно сейчас Великобритании открытое противостояние с Россией — сказать сложно. Ведь Россия всегда готова к открытому политическому диалогу», — отметила сенатор.

Также, подчеркнула Ковитиди, вызывает сомнения обоснованность ведения британских санкций в отношении ряда граждан Саудовской Аравии, являющейся одним из крупнейших союзников Великобритании в Персидском заливе.