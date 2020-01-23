Заявления экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым обернутся для него либо самопиаром, либо «сильным тумаком». Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов 23 января.

«Либо он привлечет к себе внимание, и это закончится слабым политическим свистком, либо пойдет, и это закончится сильным тумаком», — сказал сенатор «РИА Новости».

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов объяснил слова Чубарова попыткой «понравиться своим заокеанским покровителям».

«Постепенно он становится им ненужным, как это видно в истории с прекращением государственного финансирования телеканала ATR на Украине», — отметил он, добавив, что крымчанам не нужен «мнимый лидер, который пытается устроить кровавую бойню».

Ранее крымские татары также предостерегли Чубарова от силового похода. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров выразил уверенность, что «акция соберет значительную массовку», но будет проигнорирована украинскими политиками. Заявления Чубарова Умеров объяснил попыткой вернуть Крым в информационную повестку и радикализировать деятельность потерпевшего на Украине крах меджлиса.

«Марш достоинства» Чубаров анонсировал накануне, 22 января. По его словам, члены возглавляемой им организации, депутаты рады и некие «западные партнеры» войдут на территорию полуострова 2 мая через пункт пропуска «Чонгар» на границе Крыма с Украиной.

Чубаров и ранее намеревался организовать шествие на полуостров, но заверял, что оно будет носить мирный характер. Теперь же он допустил силовой прорыв в Крым.

Рефат Чубаров известен своими антироссийскими высказываниями. 12 января он предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» ханом Девлет-Гиреем. В 2016 году его организация «Меджлис крымско-татарского народа» была признана экстремистской.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей выступили за воссоединение с Россией. Западные страны не признали итоги референдума и ввели против России экономические санкции.