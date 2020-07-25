Экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина можно привлечь к уголовной ответственности благодаря принятым поправкам к Конституции России. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Бывший министр иностранных дел Украины, россиянин по рождению, с Курской области по сути, может быть привлечен к ответственности за эти высказывания экстремистского толка. <…> По сути, призывает к отделению Крыма от России", — рассказал он каналу "360" .

Он напомнил, что заявление экс-министра теперь идет вразрез с поправкой о территориальной целостности страны, а также законом, позволяющим привлекать человека к уголовной ответственности за призывы ее нарушить.

Ранее Климкин предложил «превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России», а также «держаться настоящих друзей, которые разделяют общие ценности и общее будущее». Свое заявление он сделал в преддверии второй годовщины принятия «Крымской декларации», в которой Вашингтон не признает полуостров российской территорией.

Климкин родился в Курске, окончил Московский физико-технический институт, живет и работает на Украине с начала 1990-х годов.