В Совете Федерации предложили ввести штрафы за купание в неположенных местах, игру в мяч на пляже в не отведенных для этого местах, а также прыжки в воду с причалов и «подачу криков ложной тревоги».

Соответствующую статью «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах» предложено внести в новую редакцию КоАП.

Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тыс. рублей, инициатива будет направлена в Минюст, передает «РИА Новости».

Среди прочего также предлагается запретить купаться в необорудованных, незнакомых местах; заплывать за буйки, подплывать к лодкам и судам, купаться пьяным, приходить на пляж с собаками и другими животными, не предназначенных для этого. Ответственность будет распространяться на граждан, собственников и арендаторов пляжей.

За такие правонарушения предлагается выписывать предупреждения или накладывать административный штраф на граждан в размере от 500 рублей до 2 тыс. рублей; на должностных лиц — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 7 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее в феврале Совет Федерации предложил внести в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за парковку на газонах и выброс мусора в неположенных местах.