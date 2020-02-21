Совет Федерации направил в Минюст предложения к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие штрафы для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках. Об этом 21 февраля сообщили «РИА Новости».

За непринятие мер по борьбе с борщевиком и иной карантинной сорной растительностью предлагается установить штраф 2–3 тыс. рублей для физических лиц, 5–10 тыс. рублей для должностных лиц, 7–12 тыс. рублй для индивидуальных предпринимателей и 20–30 тыс. рублей для юридических лиц.

Протоколы о неприятии мер по борьбе с борщевиком предлагается разрешить сотрудникам Россельхознадзора, органам власти регионального и муниципального уровня. По мнению сенаторов это позволит наказывать за отказ бороться с борщевиком не только на землях сельскохозяйственного назначения, но и на других земельных участках.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству от Ростовской области Ирина Рукавишникова подчеркнула, что новая статья будет касаться не только борщевика, но и амброзии полыннолистной, которая является бедой для жителей юга России.

«В период ее (амброзии. — Ред.) цветения, а это два-три летних месяца, у многих людей проявляется острая аллергическая реакция на пыльцу. Сегодня действенного рычага воздействия на тех, у кого она произрастает в изобилии, просто нет, а такой рычаг необходим для защиты здоровья как местных жителей, так и гостей Юга России», — сказала она.

Ранее, в декабре 2019 года парламент Санкт-Петербурга разрешил уничтожать борщевик на территориях зеленых насаждений в городе.