Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета намерена разобраться в ситуации с удалением Google обращения президента России Владимира Путина к гражданам в условиях пандемии коронавируса, заявил во вторник, 14 апреля, глава комиссии Андрей Климов.

«Наш старый знакомый, Google, также отметился. Там чудесным образом стали исчезать сюжеты. В том числе обращение президента РФ к гражданам», — приводит его слова «РИА Новости».

Климов подчеркнул, что комиссия должна «глубоко и серьезно поинтересоваться этим». По его словам, у сенаторов имеется опыт работы «с этой странной платформой».

Днем ранее пресс-служба Google объяснила решение блокировки видео ошибкой.

«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке. Видео восстановлено», — сказали в компании.

13 апреля телеканал НТВ сообщил, что с его YouTube-канала убрали запись первого обращения главы государства к россиянам, прозвучавшего 25 марта. Примерно через 40 минут канал заявил о разблокировке ролика.

25 марта Путин обратился к россиянам по поводу распространения коронавируса. В выступлении он представил ряд мер по поддержке отечественного предпринимательства. Среди них — предложение малому и среднему бизнесу отсрочки по налогам и призыв ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии.