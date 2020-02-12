Члены Совета Федерации считают возможным поддержать предложение о назначении пожизненных сенаторов в верхнюю палату парламента. Об этом 12 февраля заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы предварительно обсуждали этот вопрос и в комитете по регламенту, и в других форматах. Мы считаем, что можно было бы поддержать», — передает ее слова ТАСС.

Ранее 11 февраля депутат Госдумы и сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что в группе обсуждают предложение, согласно которому президенты России после сложения своих полномочий смогли бы получить пожизненный статус сенаторов Совета Федерации. При этом, по его словам, они сохранят право отказаться от этой привилегии.

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Тогда же он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек, а 20 января внес проект закона о поправках в Госдуму.

Нижняя палата парламента одобрила документ в первом чтении 23 января.

За каждую из инициатив будут голосовать россияне, формат разрабатывает рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.