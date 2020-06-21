Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «Говорит Москва» усомнился в том, что у Украины есть рабочий экземпляр ракеты «Нептун», которая по словам украинского эксперта Михаила Жирохова, способна долететь до Новороссийска.

«Они модернизируют старые советские ракеты от «Урагана» и «Смерча». То, что на эти баллистические ракеты они поставили рулевые машинки, еще не значит, что у них получилась крылатая ракета», — пояснил Клинцевич.

Он отметил, что ракета, не умеющая серьезно маневрировать и реагировать на угрозы с земли, не может называться крылатой. Также Клинцевич пояснил, если ракета полетит, то ей нужно пройти противовоздушную оборону России.

«Я сегодня не вижу в этом никакой опасности, потому что если только такая ракета стартует, то у нас же есть противоаварийные приборы, которые определяют координаты, и мы буквально через несколько минут осуществим поражение любой цели, которая произвела какой-то выстрел», — подчеркнул сенатор.

Он назвал заявления Жирохова «демагогией», ничего не имеющей общего с практикой. Однако, по мнению Клинцевича, у Украины есть большой научный потенциал.

«Но на практике сделать это не так просто. Все, что они запускали, — это баллистика, рулевые машинки. Но не более. Пока что у них ничего нет», — отметил сенатор.

Он отметил, что ракету нужно испытать — чтобы она летала и попадала в цель.

«Но как только что-то в нашу сторону полетит, то то, что это пустило, перестанет существовать», — подытожил сенатор.

Ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 «Нептун» «может дотянуться» до российских кораблей в Новороссийске при размещении на побережье Азовского моря.