Заявление украинской стороны о якобы желании России затянуть переговорный процесс по Донбассу в «нормандском формате» — это блеф, заявил Mpravda.com в понедельник член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.

Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью интернет-изданию «Вести», опубликованному в понедельник, заявил, что письмо замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о неэффективности переговоров «нормандской четверки» на уровне советников лидеров государств может затянуть или свести на нет проведение переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате». Как считает Кравчук, Козак хочет, чтобы это делали главы МИД, хотя, по мнению экс-президента Украины, «советники — это ближайшие люди к главам государств». Кравчук считает, что это может «затянуть или свести на нет» усилия, которые прилагает президент Украины Владимир Зеленский к тому, чтобы провести нормандский саммит в Берлине.

«Проводить саммит ради его проведения — нет смысла. Особых подвижек со стороны Украины по разрешению конфликта не наблюдается. Заявление Кравчука — блеф ради создания Владимиру Зеленскому имиджа миротворца, что далеко от истины», — сказал Кондратьев.

Да и сам Кравчук, по словам сенатора, «набивает себе цену». «Уровень министров иностранных дел — более высокий уровень с более широкими полномочиями и возможностями. И пан Кравчук кривит душой, передёргивая факты», — заключил Кондратьев.

Ранее источник РИА Новостей сообщил, что Козак направил коллегам по «нормандской четверке» письмо, заявив о неэффективности переговоров в формате политических советников, однако он не выдвигал предложений по выходу РФ из этих переговоров. Ранее СМИ сообщили, что Козак в письме советнику канцлера Германии Ангелы Меркель назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

Кравчук недавно возглавил делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу в Минске. Он сменил на этом посту экс-президента Украины Леонида Кучму.

Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.