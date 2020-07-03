Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Франц Клинцевич прокомментировал призыв спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли закрыть проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон».

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» парламентарий заявил, что понимает озабоченность американцев по поводу новых российских ракет, так как у США «лет 20 ничего подобного не будет». Клинцевич также раскритиковал утверждение о бессмысленности расходов на разработку и производство ракет.

«Ну, если это так, чего вы тогда беспокоитесь?» — спросил сенатор.

По его словам, стремление распространить действие соглашения СНВ-3 на «Посейдон» и «Буревестник» является попыткой повторить опыт 40-летней давности с соглашением о ракетах средней и меньшей давности.

«Они же только демонтировали и оставили на складах, а мы все порезали. Сегодня они повторно хотят включить этот процесс», — уточнил Клинцевич.

Он напомнил об одностороннем прекращении американцами договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«При этом обвинили нас сами, абсолютно полностью нарушили этот договор и, когда он прекратил свое существование, ровно через месяц испытали новую крылатую ракету», — пояснил парламентарий.

Клинцевич заявил, что действия США «рассчитаны на дураков». По его словам, американцы создают контент с учетом навязанной России информационной войны.

«Безусловно, эта ситуация связана с тем, что им до этого внедрения лет 15-20. Все равно это не мало. К этому времени мы найдем какое-то новое решение», — объяснил сенатор.

Он подчеркнул, что российская оборонительная стратегия исключает участия в гонке вооружений и предусматривает обеспечение безопасности качеством оружия.

Ранее спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал «ужасными» российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон» и призвал закрыть их, поскольку они не попадают под ограничения о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Президент Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения — о гиперзвуковых комплексах «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевом лазере «Пересвет», а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой «Посейдон». Вопрос о том, подпадают ли новые российские оружейные системы под СНВ-3, стал одним из камней преткновения при продлении этого договора после 2021 года.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Ранее Владимир Путин предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.