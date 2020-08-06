В российских СМИ нет дезинформации и пропаганды, по сравнению с США они выглядят «до неприличия вежливыми и воспитанными», заявил Mpravda.com в четверг сенатор Олег Морозов.

Госдепартамент опубликовал в среду доклад «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», в котором систематизирует свою концепцию «российской пропаганды» — под определение «пропаганды», в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием.

«Обвинение такого рода выглядят нелепо. По сравнению с США и их действиями в сфере информационных войн мы выглядим до неприличия вежливыми и воспитанными. По крайней мене, припомнить использование такого метода как дезинформация на приводимых российских информационных ресурсах я попросту не могу», — сказал Морозов.

По его словам, России в этой части есть чему поучиться. «А именно большей наступательности и активности в соцсетях. Информационные войны не терпят излишней вежливости, и на удар надо всегда отвечать ударом, не обязательно равным по силе», — заключил сенатор.

В докладе госдеп заявил о своей обеспокоенности материалами Sputnik, Mpravda.com, RT, Первого канала, «России 24» и других.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил Mpravda.com, что, обвиняя в «пропаганде» российские СМИ, представляющие альтернативную точку зрения, госдеп противоречит собственной позиции о свободе СМИ и мнений. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в свою очередь отметил, что доклад госдепартамента о «российской пропаганде» — это выдумка и ложь властей США, которые могут вбить окончательный клин в российско-американский диалог на годы вперед, исключив возможность преодоления кризиса между странами.