Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что введение штрафов за нарушение самоизоляции обоснованно.

Он подчеркнул, что граждане должны осознавать свою ответственность перед другими гражданами.

«Штраф должен быть чувствительным, чтобы гражданин понимал свою ответственность за нарушение ограничений в период ЧС или эпидемий. Меры, предложенные правительством, обоснованны», — сказал сенатор «РИА Новостям» в понедельник, 30 марта.

По словам Рязанского, в первые же выходные некоторые жители столицы вместе с семьями вышли на прогулку в парки вместо того, чтобы соблюдать режим самоизоляции. По его мнению, все это выглядело «дико» и «безответственно».

Он отметил, что в первый раз пенсионеру можно вынести предупреждение и уточнить, по какой причине он вышел из дома. В таком случае сумма в одну тысячу рублей будет «достаточно чувствительной».

«Для нарушивших домашний карантин «вилка» в 1-3 тысячи рублей также будет достаточной», — считает Рязанский.

В случае, если россиянин нарушил установленные правила и покинул медучреждение, подвергнув опасности жизнь и здоровье окружающих, штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей «вполне оправданна», заключил сенатор.

Ранее в понедельник стало известно, что максимальный штраф за несоблюдение карантина в России составит 1 млн рублей.

В понедельник, 30 марта, в России было выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заражений — 212 обнаружено в Москве. Общее количество инфицированных в стране составило 1836 человек.

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