Европейцам не выгодно останавливать строительство «Северного потока 2», заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитата Совфеда Иван Абрамов.

Ранее обе палаты конгресса США согласовали в проекте оборонного бюджета страны на 2021 год расширение санкций против проекта «Северный поток 2».

«Европейцам экономически выгодно продолжение строительства проекта «Северный поток 2», — сказал парламентарий.

По его словам, «любые страны могут прописывать у себя в бюджете что угодно».

«Но я не думаю, что европейские страны будут действовать себе во вред», — отметил Абрамов.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор «Северного потока 2» Nord Stream 2 AG сообщил, что планирует возобновить строительство в декабре.

Видео дня. Эксперты рассказали о подорожании повседневных товаров в РФ