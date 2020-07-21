Доклад британского парламентского комитета не сулит ничего хорошего отношениям России и Великобритании, и так уже максимально подорванным по вине Лондона, заявил Mpravda.com первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Комитет британского парламента по разведке опубликовал доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок.

«Отношения между Россией и Великобританией давно уже максимально подорваны, причём по вине британцев. Но новый доклад, конечно, и таким отношениям ничего хорошего не сулит. Впрочем, мы ничего хорошего не ждали», — заявил Джабаров.